Свет, тепло, вода и транспорт: какая ситуация в Киеве к утру

В Киеве на утро 25 ноября половина жилого фонда Киева остается на аварийных отключениях света. Воду подали полностью, а восстановление теплоснабжения продолжается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные КГВА и КГГА.
Свет
Так, по состоянию на 08:30 в столице 50% жилищного фонда работает в режиме аварийного отключения электроэнергии.
Тем временем водоснабжение в городе восстановлено полностью. Однако у некоторых потребителей все еще может наблюдаться пониженное давление воды. Особенно это касается верхних этажей многоэтажек, которые обесточены.
Там в ближайшее время также ожидается стабилизация ситуации.
В настоящее время продолжается возобновление теплоснабжения в Киеве, аварийные бригады работают в усиленном режиме.
В КГВА объясняют, что функционирование сетей всех мобильных операторов напрямую зависит от электроснабжения.
Итак, как только энергосистема стабилизируется - связь появится во всех районах Киева.
Тем временем на 7 трамвайных маршрутах временно продолжают работать автобусы. В частности, они работают по следующим трамвайным маршрутам:
Напомним, что сегодня в Киеве продолжают действовать аварийные отключения света. Ранее опубликованные графики пока не работают.
Добавим, ранее в ДТЭК сообщили, что в столице будут давать электричество на 2-3 часа до увеличения объема производимой электроэнергии АЭС и ТЭС.
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