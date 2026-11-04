Свет, тепло и медперсонал: как выглядит центр в Киеве для пожилых киевлян на случай блекаутов

Питание, соцработник и медсестра

Глава столицы лично проверил один из таких специализированных центров и показал, какие там условия для киевлян из уязвимых категорий.

"Минувшей зимой здесь уже принимали людей. И в этом году расширяем возможности локации. Здесь обеспечат стационарное пребывание, питание и социальное сопровождение. Круглосуточно с детьми и семьями будут работать соцработник, сиделка и медсестра. При необходимости будут привлекать психологов и специалистов по реабилитации", - рассказал Кличко.

Подготовили уже 100 мест

Он отметил, что в этом центре уже обустроили условия для всех групп в зависимости от потребностей людей.

"В одном из корпусов обустраивают условия для детей с инвалидностью и их семей. Сейчас подготовили 100 мест для семей. Еще 100 мест обустраивают в отдельном корпусе для людей старшего возраста и людей с инвалидностью. Для них также предусмотрены питание, социальное сопровождение, психологическая помощь и реабилитационные услуги", - отметил председатель.

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Также он сообщил, что центр имеет собственную котельную, генераторы и запасы воды и готов безотлагательно принимать новых людей.

"Центр имеет собственную котельную, генераторы разной мощности, необходимые запасы питьевой и технической воды. Это позволит поддерживать тепло и обеспечивать базовые потребности людей даже в случае длительных перебоев с электроснабжением. По опыту прошлой зимы в центре разработали алгоритм экстренного реагирования - человека смогут принять немедленно, как только придет соответствующее обращение", - сообщил Кличко.

Помогли ЮНИСЕФ и Союз Самаритян Украины

Он поблагодарил иностранных партнеров за помощь в обустройстве корпусов. В частности, ЮНИСЕФ помог с ремонтом и меблировкой помещений для детей и их семей.

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А Союз Самаритян Украины (Киевское Объединение) при поддержке Мюнхена помог обустроить места для людей пожилого возраста и полностью обеспечить питание.