Свет, тепло и медперсонал: как выглядит центр в Киеве для пожилых киевлян на случай блекаутов

В столице уже работает специально обустроенный центр для пожилых и маломобильных киевлян, куда перевозят в случае отключения света, тепла и воды в домах. В этом центре есть все необходимое для комфортного проживания.
Как выглядит такой центр, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.
Глава столицы лично проверил один из таких специализированных центров и показал, какие там условия для киевлян из уязвимых категорий.
"Минувшей зимой здесь уже принимали людей. И в этом году расширяем возможности локации. Здесь обеспечат стационарное пребывание, питание и социальное сопровождение. Круглосуточно с детьми и семьями будут работать соцработник, сиделка и медсестра. При необходимости будут привлекать психологов и специалистов по реабилитации", - рассказал Кличко.
Он отметил, что в этом центре уже обустроили условия для всех групп в зависимости от потребностей людей.
"В одном из корпусов обустраивают условия для детей с инвалидностью и их семей. Сейчас подготовили 100 мест для семей. Еще 100 мест обустраивают в отдельном корпусе для людей старшего возраста и людей с инвалидностью. Для них также предусмотрены питание, социальное сопровождение, психологическая помощь и реабилитационные услуги", - отметил председатель.
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Также он сообщил, что центр имеет собственную котельную, генераторы и запасы воды и готов безотлагательно принимать новых людей.
"Центр имеет собственную котельную, генераторы разной мощности, необходимые запасы питьевой и технической воды. Это позволит поддерживать тепло и обеспечивать базовые потребности людей даже в случае длительных перебоев с электроснабжением. По опыту прошлой зимы в центре разработали алгоритм экстренного реагирования - человека смогут принять немедленно, как только придет соответствующее обращение", - сообщил Кличко.
Он поблагодарил иностранных партнеров за помощь в обустройстве корпусов. В частности, ЮНИСЕФ помог с ремонтом и меблировкой помещений для детей и их семей.
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А Союз Самаритян Украины (Киевское Объединение) при поддержке Мюнхена помог обустроить места для людей пожилого возраста и полностью обеспечить питание.
Ранее мы сообщали, что в столице продолжается сбор данных обо всех, кто может нуждаться в помощи во время блекаутов, в том числе, временного перемещения в пансионаты, социальные центры и другие места, которые обустроили городские власти при поддержке партнеров.
В КГГА также рассказали, как будут помогать маломобильным киевлянам зимой и в каких условиях они будут проживать.