Киев уже с электричеством: когда дадут свет всем потребителям
Фото: в Киеве восстанавливают подачу света (GettyImages)
По состоянию на сейчас энергосистема Киева запитана электричеством, но бытовым потребителям свет дадут после критической инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.
"Киев - запитан. Подключаем критическую инфраструктуру. Далее - потребители", - отметил он.
Напомним, ранее сообщалось, что во Львове возобновили подачу света, воды и тепла. По информации областной военной администрации, электроснабжение восстановлено на 90%.
Детальнее о последствиях сегодняшних ударов читайте в материале РБК-Украина.
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