ua ru
Ср, 23 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Киев уже с электричеством: когда дадут свет всем потребителям

Новина українською →
Киев, Среда 23 ноября 2022 22:49
Киев уже с электричеством: когда дадут свет всем потребителям Фото: в Киеве восстанавливают подачу света (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

По состоянию на сейчас энергосистема Киева запитана электричеством, но бытовым потребителям свет дадут после критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Киев - запитан. Подключаем критическую инфраструктуру. Далее - потребители", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове возобновили подачу света, воды и тепла. По информации областной военной администрации, электроснабжение восстановлено на 90%.

Детальнее о последствиях сегодняшних ударов читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Батареи и генераторы. Сколько может работать мобильная связь без света
Батареи и генераторы. Сколько может работать мобильная связь без света
DAILY
Как живет Николаев без воды, но с верой в победу. Репортаж из "стального города"
Юлия Акимова, Виталий Носач Как живет Николаев без воды, но с верой в победу. Репортаж из "стального города"