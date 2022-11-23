Киев уже с электричеством: когда дадут свет всем потребителям

По состоянию на сейчас энергосистема Киева запитана электричеством, но бытовым потребителям свет дадут после критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове возобновили подачу света, воды и тепла. По информации областной военной администрации, электроснабжение восстановлено на 90%.

Детальнее о последствиях сегодняшних ударов читайте в материале РБК-Украина.

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