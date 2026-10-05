Свет вернули 600 тысячам семей после обстрелов: где работали энергетики ДТЭК

С 28 сентября по 4 октября энергетики ДТЭК полностью или частично возобновили электроснабжение почти в 400 населенных пунктах, обесточенных из-за российских обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ДТЭК.
Как отметили в компании, после ремонтов сетей электричество вновь доступно для почти 600 тысяч семей в четырех областях и столице.
"С 28 сентября по 4 октября энергетики ДТЭК смогли полностью или частично вернуть свет жителям почти 400 населенных пунктов, обесточенных в результате вражеских атак", - говорится в сообщении.
В ДТЭК рассказали, что больше всего восстановлений на прошлой неделе было в следующих регионах:
Отмечается, что энергетики приступают к ремонту поврежденных сетей сразу после получения разрешения и доступа к местам повреждений от ВСУ и ГСЧС.
Напомним, в сентябре энергетики ДТЭК Рината Ахметова восстановили электроснабжение более 3 млн семей.
Ранее также сообщалось, что операторы систем распределения ДТЭК благодаря цифровым двойникам сетей разработали пятилетние планы развития в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.