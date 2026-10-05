Свет вернули 600 тысячам семей после обстрелов: где работали энергетики ДТЭК

Как отметили в компании, после ремонтов сетей электричество вновь доступно для почти 600 тысяч семей в четырех областях и столице.

"С 28 сентября по 4 октября энергетики ДТЭК смогли полностью или частично вернуть свет жителям почти 400 населенных пунктов, обесточенных в результате вражеских атак", - говорится в сообщении.

Где было больше всего отключений и ремонтов

В ДТЭК рассказали, что больше всего восстановлений на прошлой неделе было в следующих регионах:

Донетчина - 290 тыс.

- 290 тыс. Одесская область - 260 тыс.

- 260 тыс. Днепропетровская область - 43,6 тыс.

- 43,6 тыс. Киевская область - 500 семей

- 500 семей Киев - 300 семей

Отмечается, что энергетики приступают к ремонту поврежденных сетей сразу после получения разрешения и доступа к местам повреждений от ВСУ и ГСЧС.