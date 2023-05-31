Свет подорожал. Каким будет тариф на электроэнергию и как вырастут платежки

Новый "льготный тариф"

Кабинет министров Украины на вчерашнем заседании одобрил повышение цен на свет для населения. Новый тариф составит 2,64 гривен за кВт-ч. По состоянию на вторую половину дня 31 мая постановление еще не опубликовано на правительственном портале.

Отметим, Национальная комиссия, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), просила поднять тариф до 2,88 гривен за кВт-ч.

Эта цифра рассчитывалась как минимально необходимая для того, чтобы государственные "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" могли и дальше поставлять электроэнергию по льготному тарифу. Поскольку, например, "Энергоатом" стал убыточным и не способен должным образом выполнять возложенные на него специальные обязательства.

Несмотря на то, что предложенная НКРЭКУ цена в два раза ниже рыночной (установлена для бизнеса), в правительстве утвердили еще более низкий тариф.

"Мы видим возможность установить тариф на уровне 2,64 гривен за кВт-ч. Это минимальный тариф, который позволит удержать энергосистему", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, новый тариф все равно остается льготным. То есть его не приводят к рыночному, и на рынке электрической энергии продолжит действовать режим специальных обязательств (ПСО).

"Не идет речь о том, что он будет пересматриваться в направлении рынка. Потому что мы считаем, что это решение вместе с другими позволит нам обеспечить стабильность энергосистемы", - добавил министр.

Причины повышения

Галущенко называет повышение тарифа сложным решением, но необходимым для масштабной подготовки энергосистемы к отопительному сезону, которая продолжается на энергетических объектах.

Дело в том, что Украина прошла самую сложную зиму в истории в условиях массированных российских атак на энергосистему. Масштабы повреждений значительны и, как сообщалось ранее, на восстановление нужно примерно 45-46 млрд гривен.

"Если мы не примем это решение (о повышении тарифов, - ред.) вместе с другими, которые будут также приняты, следующей зимой мы будем без света. Это очень простая аксиома", - подчеркнул министр.

Фото: министр энергетики Герман Галущенко заявил, что новый тариф тоже льготный и является минимальным, который позволит сохранить энергосистему (atom.gov.ua)

Кроме того, из-за оккупации части территорий Украина потеряла существенные мощности в генерации. И на данный момент в расчеты тарифа не закладывается опция их возвращения.

"Мы бы очень хотели, чтобы это произошло, и я уверен, что это произойдет, но вопрос в том, когда и в каком состоянии мы их получим… Кроме того, мы исходим из того, что обстрелы энергосистемы будут производиться так же системно, как это происходило в течение предыдущего отопительного сезона", - отметил Галущенко на брифинге после заседания Кабмина.

Почему решение о росте тарифа на электроэнергию приняли только сейчас? Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко уверен, что ситуация дошла до критического состояния.

По его словам, для подготовки к следующему отопительному сезону нужно отремонтировать поврежденное ракетными и дроновыми ударами оборудование, закупить топливо для электростанций и создать запасы на случай аварий.

"Если Украина не будет подготовлена, то вероятность блекаута будет очень высока. Поэтому в ситуации на краю финансовой пропасти правительство просто вынуждено идти на такой шаг. Другого выхода не остается", - добавил он в комментарии РБК-Украина.

На сколько вырастут суммы в платежках

Отметим, сейчас в Украине действуют два "социальных" тарифа для на селения и один рыночный (для бизнеса). В частности, цена на свет для бизнеса превышает 6 гривен за кВт-ч. А в отношении бытовых потребителей действуют следующие расценки:

1,44 гривен за кВт-ч при потреблении менее 250 кВт-ч в месяц

1,68 гривен за кВт-ч при потреблении более 250 кВт-ч в месяц

Новый тариф в 2,64 гривен за кВт-ч будет действовать для всех домохозяйства, независимо от объемов потребления.

Другими словами, в июне платежки за свет вырастут следующим образом:

если потреблено 250 кВт-ч - 660 гривен (было 360)

если потреблено 500 кВт-ч - 1320 гривен (было 780)

если потреблено 1000 кВт-ч - 2640 гривен (было 1620)

Министр энергетики Герман Галущенко также отметил, что с 1 июня платежки за электроэнергию в среднем вырастут на сумму до 250 гривен.

Отметим, по данным НКРЭКУ, за 2020 год среднее потребление на одно домохозяйство составило 168 кВт-ч. Если сейчас за этот объем необходимо заплатить 242 гривны, то с 1 июня - 443,5 гривен.

Эксперт Владимир Омельченко уверен, что повышение в платежках даже на 250 гривен некритично для абсолютного большинства потребителей.

"У нас гораздо больше тратят на бензин, мобильную связь, алкоголь и сигареты. Электроэнергия все же это такой товар, без которого никуда нельзя деться", - отметил он в беседе с изданием.

Один тариф для всех бытовых потребителей?

Отметим, новый тариф больше не предполагает дифференциации. То есть независимо от объемов потребления за 1 кВт-ч придется заплатить 2,64 гривен.

В таком случае существенно вырастут платежки у тех, кто пользуется электрическим отоплением. По данным Нацкомиссии, такие домохозяйства в 2020 году в среднем ежемесячно потребляли 954 кВт-ч. И для них платежки вырастут в среднем почти на тысячу гривен.

Будут ли для этой категории какие-то особые условия, пока неизвестно. Член НКРЭКУ Ольга Бабий не исключает, что вопрос тарификации для нее еще будет рассматриваться.

"Мы, как регулятор, три недели назад обратились в правительство с просьбой расширить перечень субсидиантов и пересмотреть подход к уязвимым потребителям", - добавила она в эфире одного из телеканалов.

Фото: суммы в платежках за свет вырастут в среднем на 250 гривен (Виталий Носач/РБК-Украина)

Как росли тарифы и ждать ли очередного повышения

До этого в последний раз резко цена на свет повышалась в несколько этапов с 2015 по 2017 год. Тогда тариф был установлен на уровне 0,9 гривен за кВт-ч за объем до 100 кВт-ч в месяц и 1,68 гривен за объем более 100 кВт-ч.

В 2021 году более низкую ставку отменили и оставили 1,68 гривен за кВт-ч независимо от объема потребления. С 1 октября 2021 года действовала цена 1,44 и 1,68 гривен при потреблении до 250 и свыше 250 кВт-ч в месяц соответственно.

Отметим, ранее рассматривалась возможное повышение в два этапа до рыночного уровня. Окончательный тариф должен был составить 5,5 гривен за кВт-ч. Но по словам Бабий, расчетная цена в 2,88 гривен предполагала сохранение тарифа на таком уровне до конца войны.

Эксперт Владимир Омельченко более осторожен в прогнозах.

"Во-первых, мы не знаем, сколько будет длиться война. Во-вторых, мы не знаем, какие будут экономические и инфляционные процессы, каким будет уровень девальвации, поэтому сложно сказать. Моя позиция в том, что на рыночный тариф нужно перейти к концу этого года для всех потребителей с разработкой более совершенной системы предоставления субсидий. Тогда ситуация в энергетике может значительно улучшиться", - сказал он в комментарии РБК-Украина.

По его мнению, на сегодня правительство не готово вводить рыночные цены для населения из-за низкой платежеспособности в связи с войной, а также из-за опасений социально-политических последствий.

Министр энергетики Герман Галущенко заверяет, что по крайней мере сейчас второй этап повышения не планируется.

Останется ли ночной тариф

Галущенко также отметил, что, как и субсидии, сохранится ночной тариф на электроэнергию. Он действует с 23:00 до 07:00 и оплачивается вдвое ниже, чем дневной.

То есть если сейчас действует ночной тариф 0,72 и 0,84 гривен за кВт-ч в зависимости от объемов потребления (меньше или больше 250 кВт-ч в месяц), то с 1 июня будет 1,32 гривен независимо от объема.

Учет ночного тарифа возможен только при наличии специального двухзонного счетчика. Его можно купить самостоятельно или у оператора при заказе услуги по замене стоимости. В среднем стоимость такого счетчика находится в диапазоне 1500-3000 гривен. Кроме того, с поставщиком нужно заключить двухтарифный договор.

Что касается реальной экономии, то если, к примеру, семья потребляет 300 кВт-ч в месяц, то с 1 июня она будет платить почти 800 гривен.

Если после установки счетчика половину потребляемой электроэнергии перенести на ночь, то итоговая сумма в платежке составит почти 600 гривен. В таком случае его окупаемость займет около года.

Добиться такой экономии можно, если в ночное время включать бойлеры, стиральные и посудомоечные машины, хлебопечки и другие энергозатратные приборы.

Отметим, на сегодня "Укрэнерго" призывает всех потребителей снизить нагрузку на энергосистему, особенно в пиковые часы вечером с 19:00 до 22:00 или перенести на ночь использование мощной техники. Поскольку из-за активных ремонтных кампаний на ТЭС и на части АЭС работает меньшее количество энергоблоков.