RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Свет в Киеве могут отключать на большее время: названо условие

Фото: в Киеве может увеличиться длительность отключений света (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Длительность отключений света в Киеве может возрасти. Это связано с наступлением холодов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука в эфире телемарафона.

По его словам, ограничения электропотребления в столице с похолоданием могут увеличиться, если пропускная способность сетей, по которым электроэнергия поступает в столицу, останется на таком же уровне, как сейчас .

"У нас когда будет снижаться температура, то потребление будет расти. Где-то каждые 5-7 градусов снижение температуры - это 10% потребления по территории Украины в среднем", - сказал Сахарук.

При этом он подчеркнул, что периоды отключения электроэнергии могут увеличиться в том случае, если специалисты ДТЭК не успеют отремонтировать и увеличить объем электроэнергии, которую можно подать в Киев.

"Но я сейчас не готов говорить, что это будет - или 6, или 7 часов, или в 4 часа мы сможем уложиться ", - обратил внимание Сахарук.

Вместе с тем он отметил, что ДТЭК будет искать пути, как без перегрузки энергосистемы давать электроэнергию максимально часто, чтобы интервалы без света становились короче даже с наступлением морозов.

"Главное, что нагрузка будет больше, и дефицит будет расти. Поэтому здесь нужно будет искать пути, каким образом с одной стороны не сделать так, чтобы вообще не было света, с другой - не разрушить энергосистему из-за перегрузки", - акцентировал Сахарук.

Он добавил, что если "Укрэнерго" будет увеличивать возможность электроэнергии, которая будет передаваться в Киев, то ДТЭК будет пытаться уменьшить промежутки времени, в течение которых люди будут без света.

Напомним, ранее в ДТЭК сообщили, что в Киеве могут отменить веерные отключения света в течение двух недель, если оккупанты не будут прибегать к новым обстрелам.

Впрочем, впоследствии в компании дали неутешительный прогноз, там считают, что поврежденную инфраструктуру Украины нельзя восстановить за такой период времени.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭККиевЭлектроэнергия