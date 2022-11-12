Свет в Киеве могут отключать на большее время: названо условие

По его словам, ограничения электропотребления в столице с похолоданием могут увеличиться, если пропускная способность сетей, по которым электроэнергия поступает в столицу, останется на таком же уровне, как сейчас .

"У нас когда будет снижаться температура, то потребление будет расти. Где-то каждые 5-7 градусов снижение температуры - это 10% потребления по территории Украины в среднем", - сказал Сахарук.

При этом он подчеркнул, что периоды отключения электроэнергии могут увеличиться в том случае, если специалисты ДТЭК не успеют отремонтировать и увеличить объем электроэнергии, которую можно подать в Киев.

"Но я сейчас не готов говорить, что это будет - или 6, или 7 часов, или в 4 часа мы сможем уложиться ", - обратил внимание Сахарук.

Вместе с тем он отметил, что ДТЭК будет искать пути, как без перегрузки энергосистемы давать электроэнергию максимально часто, чтобы интервалы без света становились короче даже с наступлением морозов.

"Главное, что нагрузка будет больше, и дефицит будет расти. Поэтому здесь нужно будет искать пути, каким образом с одной стороны не сделать так, чтобы вообще не было света, с другой - не разрушить энергосистему из-за перегрузки", - акцентировал Сахарук.

Он добавил, что если "Укрэнерго" будет увеличивать возможность электроэнергии, которая будет передаваться в Киев, то ДТЭК будет пытаться уменьшить промежутки времени, в течение которых люди будут без света.

Напомним, ранее в ДТЭК сообщили, что в Киеве могут отменить веерные отключения света в течение двух недель, если оккупанты не будут прибегать к новым обстрелам.

Впрочем, впоследствии в компании дали неутешительный прогноз, там считают, что поврежденную инфраструктуру Украины нельзя восстановить за такой период времени.