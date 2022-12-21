Свет в Киеве будет максимум по 10 часов в сутки: оценка эксперта

По словам эксперта, последняя волна атак российских беспилотников была направлена именно на электросеть Киева и привела к значительным повреждениям всей системы.

"Учитывая характер повреждений, я считаю, что киевлянам следует готовиться к тому, что ближайшие две-три недели наличие электроэнергии в доме по четыре-шесть часов (в сутки. – Ред.) будет хорошей новостью", – сказал Харченко.

Когда Киев вернется к плановым отключениям

Специалист добавил, что Киев и область готовятся перейти от аварийных отключений к плановым.

"Максимум через неделю-полторы, вернее, может быть, через неделю мы вернемся к плановым отключениям, как в Киеве, так и в области", – добавил эксперт.

При этом в начале нового года в лучшем случае горожане будут с электричеством 10 часов в сутки и 14 часов без электричества.

Постоянные перебои привели к повреждению небольших подстанций

Хотя в Украину и поступает большое количество оборудования, в том числе мобильного поколения, постоянные перебои с электроснабжением повредили небольшие подстанции.

"Ремонтные бригады не могут быть везде одновременно. Решая, ремонтировать ли что-то, что обеспечивает 30 домов, или ремонтировать подстанцию, которая обеспечивает три дома, выбор часто делается в пользу той, где можно подключить больше людей. Поэтому бывают отдельные ситуации, когда люди действительно страдают", – объяснил Харченко.

По его прогнозу, по всей вероятности, часть украинцев будет вынуждена встречать Новый год в чрезвычайно сложных условиях. Эксперт порекомендовал людям связываться с друзьями, у которых есть генераторы.