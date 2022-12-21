ua ru
Ср, 21 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В КГВА ожидают оптимистичных прогнозов по восстановлению света в Киеве

Новина українською →
Киев, Среда 21 декабря 2022 22:25
В КГВА ожидают оптимистичных прогнозов по восстановлению света в Киеве Фото: в КГВА ожидают оптимистичных прогнозов по восстановлению света в Киеве (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Прогнозы по восстановлению света в Киеве уже в ближайшее время должны быть оптимистичными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Киевской городской военной администрации Михаила Шаманова в эфире телемарафона.

По его словам, энергетики в ближайшее время постараются перейти от аварийных отключений к плановым. При этом он отметил, что в результате атак россиян большое количество энергообъектов повреждено.

"Свет для потребителей подается в режиме аварийных отключений, экстренных, и переходить на плановые отключения, на эти графики пока рано, но позитив в том, что водоснабжение работает в штатном режиме, тепло в домах киевлян есть", - подчеркнул Шаманов.

Также он отметил, что ожидает улучшения ситуации со светом.

"В ближайшее время прогнозы должны быть оптимистичны. Все починим", - добавил Шаманов.

Напомним, ранее стало известно, что в Днепропетровской области сегодня, 21 декабря, возвращают графики отключения света.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев вимкнення світла Электроэнергия
NEWS
Зеленский встретился с Байденом: основные заявления
Зеленский встретился с Байденом: основные заявления
DAILY
Советник Минобороны Сергей Кузан: У россиян есть планы возобновить наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Советник Минобороны Сергей Кузан: У россиян есть планы возобновить наступление