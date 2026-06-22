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Свет будут давать по три часа: в Крыму ввели масштабные графики отключений

17:52 22.06.2026 Пн
2 мин
В каких городах полуострова действуют самые строгие ограничения?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: в Крыму начали действовать графики отключений света (Getty Images)

В оккупированном Крыму из-за аварий на энергосетях вводятся графики отключения света. Без электроэнергии и воды остались ряд городов и районов полуострова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект "Радио Свобода" "Крым.Реалии".

Масштабные обесточивания начались в воскресенье, 21 июня. Без света оказались населённые пункты северо-западной, центральной и южной части Крыма. Из-за отсутствия электричества остановились насосные станции, поэтому на полуострове начались еще и перебои с водоснабжением.

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Графики отключений ввели и в Севастополе. Кроме того, в некоторых городах и селах решили временно отключать уличное освещение.

Как действуют графики отключений

В понедельник, 22 июня, так называемые оккупационные "власти" ряда городов и поселков обнародовали графики отключений. Наиболее жесткие ограничения действуют в Алуште, Джанкое, а также в Нижнегорском, Черноморском и Красноперекопском районах.

"В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Крыма и Севастополя в нашем районе действуют веерные отключения электроэнергии по графику: 3 часа без света, 3 часа с подачей электроэнергии", - говорится в заявлении.

В Красноперекопском районе и Алуште в нечетные дни действует четкое расписание: электричество отключают с 00:00 до 03:00, затем с 06:00 до 09:00 и так далее.

В Судаке жители будут оставаться без электроэнергии до трех часов в день, однако конкретное время отключений пока не указывается.

Напомним, в ночь на 21 июня в разных частях временно оккупированного Крыма были зафиксированы взрывы - движение по Керченскому мосту временно приостанавливалось. В районе морского порта видели густой черный дым, возвышавшийся над местом пожара.

Позже президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности ночной операции. Он заявил, что украинские силы нанесли удары по целям с обеих сторон Керченского моста, расположенным на расстоянии около 300 км от линии боевого столкновения.

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