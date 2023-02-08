Свет будет до заката. В Ивано-Франковской области увеличили лимиты

"Как результат - по крайней мере, до захода солнца не будут применять графики отключений", - говорится в сообщении.

Энергетики советуют "радоваться тихо", потому что на лимиты и графики отключений могут влиять "внезапные непредсказуемые обстоятельства".

Как сообщалось, в Хмельницкой области увеличили лимиты потребления электроэнергии. В регионе с 12:00 до 17:00 в среду, 8 февраля, будет действовать окно без выключений света.

Напомним, из-за морозов нагрузка на энергосистему Житомирской области выросла. Жителей просят экономить, потому что возможны аварийные отключения света.