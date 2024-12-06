ua en ru
Пт, 06 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Света будет больше. "Укрэнерго" обновило графики отключений на 7 декабря

Пятница 06 декабря 2024 18:02
UA EN RU
Света будет больше. "Укрэнерго" обновило графики отключений на 7 декабря Иллюстративное фото: украинцам рассказали, как будут выключать свет 7 декабря (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине в субботу, 7 декабря, все еще будут действовать графики отключения электроэнергии. Однако свет будут выключать в одну очередь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Завтра, 7 декабря, время применения и объем ограничений для бытовых потребителей будут такими:

  • 09:00 - 20:00 - одна очередь отключений.

А вот для промышленности и бизнеса применение графиков ограничения мощности будет с 08:00 - 21:00.

В "Укрэнерго" напомнили, что причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки россиян 28 ноября.

Отключение света в Украине

Из-за масштабных российских обстрелов в Украине была повреждена большая часть объектов генерации электроэнергии. Из-за этого были введены графики отключений света.

Сейчас "Укрэнерго" готовится к нескольким вариантам отключений света которые могут быть во время морозов в Украине. Худший сценарий предполагает, что свет будут отключать до 8 часов в сутки.

Также в Минэнерго планируют изменить порядок применения графиков стабилизационных отключений света. С 2025 года все области могут поделить на несколько зон.

Подробно об этом – читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Графики отключения света Война в Украине Блэкаут
NEWS
Украину поделят на зоны. С января принцип отключения света могут кардинально изменить
Украину поделят на зоны. С января принцип отключения света могут кардинально изменить
DAILY
Монеты Руси, иконы и трипольские вазы. Кто и как вывозит из Украины национальное наследие
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Монеты Руси, иконы и трипольские вазы. Кто и как вывозит из Украины национальное наследие