Света будет больше. "Укрэнерго" обновило графики отключений на 7 декабря

В Украине в субботу, 7 декабря, все еще будут действовать графики отключения электроэнергии. Однако свет будут выключать в одну очередь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Завтра, 7 декабря, время применения и объем ограничений для бытовых потребителей будут такими:

09:00 - 20:00 - одна очередь отключений.

А вот для промышленности и бизнеса применение графиков ограничения мощности будет с 08:00 - 21:00.

В "Укрэнерго" напомнили, что причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки россиян 28 ноября.

Отключение света в Украине

Из-за масштабных российских обстрелов в Украине была повреждена большая часть объектов генерации электроэнергии. Из-за этого были введены графики отключений света.

Сейчас "Укрэнерго" готовится к нескольким вариантам отключений света которые могут быть во время морозов в Украине. Худший сценарий предполагает, что свет будут отключать до 8 часов в сутки.

Также в Минэнерго планируют изменить порядок применения графиков стабилизационных отключений света. С 2025 года все области могут поделить на несколько зон.