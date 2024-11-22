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Света будет больше: "Укрэнерго" обновило графики отключений на 23 ноября

Иллюстративное фото: в "Укрэнерго" рассказали, как будут выключать свет 23 ноября (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине в субботу 23 ноября все еще будут действовать графики отключения электроэнергии. Однако свет будут выключать у одной очереди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Завтра, 23 ноября, время применения и объем ограничений будут следующими:

  • 8:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

В "Укрэнерго" напомнили, что причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки россиян 17 ноября.

Также известно, что сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы поскорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

Также следует напомнить, что время применения и объем ограничений могут измениться в течение суток.

Возврат графиков отключения света в Украине

Утром воскресенья, 17 ноября, Российская федерация в очередной раз нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины. Это привело к возвращению графиков отключения электроэнергии.

В то же время из-за большого потребления электроэнергии вчера в Украине было экстренно изменено действие графиков. Это связано с тем, что утром россияне нанесли ракетный удар по Украине.

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