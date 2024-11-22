Света будет больше: "Укрэнерго" обновило графики отключений на 23 ноября

Завтра, 23 ноября, время применения и объем ограничений будут следующими:

8:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

В "Укрэнерго" напомнили, что причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки россиян 17 ноября.

Также известно, что сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы поскорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

Также следует напомнить, что время применения и объем ограничений могут измениться в течение суток.

Возврат графиков отключения света в Украине

Утром воскресенья, 17 ноября, Российская федерация в очередной раз нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины. Это привело к возвращению графиков отключения электроэнергии.