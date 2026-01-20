ua en ru
Энергетика

Без света 87% области. Черниговщина перешла на спецграфик отключений

Черниговская область, Вторник 20 января 2026 16:24
Без света 87% области. Черниговщина перешла на спецграфик отключений Иллюстративное фото: команду по введению спецграфика дало "Укрэнерго" (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В Черниговской области действует специальный график аварийных отключений (СГАО) из-за того, что сейчас без света находятся 87% потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Черниговоблэнерго" в Telegram.

"В Черниговской области применены все 3 очереди специального графика аварийных отключений одновременно. Обесточены 87% потребителей области", - говорится в сообщении.

В облэнерго напомнили, что СГАО вводится исключительно по команде "Укрэнерго".

"Эта команда должна быть выполнена в течение трех минут с момента ее получения без предупреждения потребителей и местных органов исполнительной власти. Отменяется она также только по указанию НЭК", - говорится в заявлении.

Ночной обстрел Украины

Напомним, в ночь на сегодня Россия нанесла массированный удар по Киеву и нескольким другим украинским городам, в частности, по Ровно, Виннице, Днепру, Запорожью и Одессе, а также по ключевым энергообъектам.

В Воздушных силах рассказали, что враг применил ракеты "Циркон", "Искандер", крылатые ракеты и сотни беспилотников. Основной удар врага был направлен на Киевскую область.

После ночного массированного удара страны-агрессора тысячи домов в Киеве остались без отопления при морозе -15°C. Кроме того, в столице остаются проблемы с водоснабжением: часть районов - без воды, а в части - пониженное давление.

Ранее, 14 января, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что из-за масштабных последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре в Украине было принято решение ввести чрезвычайное положение в энергетической сфере.

Обо всех последствиях массированного ночного обстрела Украины в ночь на 20 января - читайте в материале РБК-Украина.

