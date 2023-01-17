Аварийные отключения действуют в шести регионах. Какая ситуация со светом в Украине сейчас

С утра в энергосистеме Украины наблюдается значительный дефицит. Аварийные отключения действуют уже в 6 регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго ".

"По состоянию на 10.30 17 января сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме, особенно в утренний и вечерний пики потребления", - говорится в сообщении.

По данным компании, в настоящее время из-за превышения лимитов потребления электроэнергии уже применены аварийные отключения в шести областях Украины.

"Также из-за неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер, обледенения проводов) в центральных регионах есть локальные отключения в сетях операторов систем распределения, питание восстанавливается", - добавили в "Укрэнерго".