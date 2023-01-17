Аварийные отключения действуют в шести регионах. Какая ситуация со светом в Украине сейчас
С утра в энергосистеме Украины наблюдается значительный дефицит. Аварийные отключения действуют уже в 6 регионах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
"По состоянию на 10.30 17 января сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме, особенно в утренний и вечерний пики потребления", - говорится в сообщении.
По данным компании, в настоящее время из-за превышения лимитов потребления электроэнергии уже применены аварийные отключения в шести областях Украины.
"Также из-за неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер, обледенения проводов) в центральных регионах есть локальные отключения в сетях операторов систем распределения, питание восстанавливается", - добавили в "Укрэнерго".
Ранее в ДТЭК предупредили, что необходимо готовиться к "трудным дням" из-за уменьшения генерации. Поэтому будут действовать не только плановые, но и аварийные отключения света.
Напомним, в настоящее время дефицит генерации в энергосистеме после последней ракетной атаки РФ огромен, поэтому по Украине могут быть применены экстренные отключения света.
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