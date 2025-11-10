Без света до 14 часов: появились графики отключений для Киева на 11 ноября

Отключение света в Украине

Напомним, с начала осени Россия усилила масштабные удары по энергетическим объектам Украины.

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме в Украине ввели почасовые отключения электроэнергии.

Как сообщили в "Укрэнерго", в Украине завтра, 11 ноября, графики отключений электроэнергии будут действовать во всех регионах.

По информации компании, из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины в большинстве регионов будут действовать такие ограничения: