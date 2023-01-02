ua ru
Пн, 02 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В мире упал спрос на тайваньские микрочипы: что произошло

Новина українською →
Тайвань, Понедельник 02 января 2023 16:35
В мире упал спрос на тайваньские микрочипы: что произошло Фото: снижение спроса на тайваньские микрочипы временное, уверяют эксперты (cfp.net)
Автор: Татьяна Зарембо

Ведущие технокомпании - производители компьютеров - снизили спрос на тайваньские микрочипы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на тайваньское издание DigiTimes.

Как пишет издание, на продукцию тайваньского производителя микрочипов TSMC существенно снизился спрос. По мнению экспертов, это связано с экономическим спадом во многих странах Европы и США, а также с проблемами в китайской экономике.

Основные клиенты, среди которых такие известные компании, как AMD, Intel, MediaTek и Nvidia, пересматривают объемы своих заказов.

"Уменьшение объемов заказов повлияет на загруженность линий TSMC. Последние несколько лет компания имела определенный дефицит мощностей. Коэффициент использования линий по выпуску чипов на 6- и 7-нанометровых процессах в начале 2023 года снизится примерно на 50%", - отмечает DigiTimes.

В то же время TSMC прогнозирует, что спрос будет медленно расти, а уровень использования производственных мощностей возобновится позже 2023 года. При этом издание напоминает, что TSMC ведет переговоры с ключевыми поставщиками по созданию первого европейского завода микрочипов в Германии.

"Это позволит крупнейшему в мире производителю микросхем извлечь выгоду от значительного спроса на автомобили в регионе", - подчеркивает издание.

Недавно РБК-Украина сообщало, что Министерство экономики Тайваня наложит штраф на одну из крупнейших технологических компаний страны Foxconn за нарушение закона об инвестициях и отношения с Китаем.

Ранее сообщалось, что сильная международная поддержка Украины после полномасштабного вторжения РФ могла повлиять на отношение Китая к Тайваню.

В то же время напомним, что в России провалили план производства собственных полупроводников для компьютерной техники, сославшись на санкции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тайвань Компьютерный вирус
NEWS
Сработали на отлично. ПВО сбило 100% "Шахедов", которые россияне выпустили по Украине, - Игнат
Сработали на отлично. ПВО сбило 100% "Шахедов", которые россияне выпустили по Украине, - Игнат
DAILY
Чего ждать от войны с Россией в 2023 году и от чего будет зависеть победа Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Чего ждать от войны с Россией в 2023 году и от чего будет зависеть победа Украины