В мире может вспыхнуть еще одна война: прозвучали громкие обвинения

Как пишет информагентство, Судан обвинил Эфиопию в том, что она позволила запускать беспилотники со своей территории на территорию Судана для осуществления атак в феврале и марте.

В издании отмечают, это впервые, когда Судан непосредственно обвинил своего могущественного соседа в причастности к трехлетней гражданской войне.

"Заявление Министерства иностранных дел Судана является очередным признаком того, что один из самых смертоносных конфликтов в мире между армией и Силами быстрой поддержки (RSF) привлекает региональные государства из Африки и других стран", - пишет Reuters.

В МИД Судана назвали действия Эфиопии "откровенным нарушением суверенитета страны и открытым актом агрессии."

"Правительство Судана предостерегает эфиопские власти от последствий этих враждебных действий и подтверждает свое право защищать территориальную целостность всеми доступными средствами", - говорится в заявлении ведомства.

В заявлении не уточняется, где именно произошли вероятные нападения, но, по словам очевидцев, в юго-восточном штате Голубого Нила, который граничит с Эфиопией, в последние недели произошли небольшие столкновения и атаки дронов.

Некоторые части Голубого Нила контролируются повстанческой группировкой НОС-Н, которая в прошлом году объединилась с Репортерами сил безопасности.

Власти Эфиопии пока не прокомментировали заявления МИД Судана.