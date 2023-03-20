Мир не должен вводиться в заблуждение "мирным планом" Китая, - Блинкен

"Мир не должен вводиться в заблуждение никакими тактическими шагами России, которую поддерживает Китай или любая другая страна, чтобы заморозить войну на собственных условиях", - сказал он.

Блинкен отметил, что визит лидера Китая Си Цзиньпина в Россию после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина, говорит о том, что Пекин не считает, что Кремль должен нести ответственность за свои зверства в Украине.

Напомним, что Китай представила свой "мирный план" по развязанной Россией войне против Украины. Он состоит из 12 пунктов, но ни в одном из них прямо речь не идет о войне и российской агрессии, при этом Пекин выступает за снятие санкций с РФ.

К тому же в Белом доме отмечали, что китайский "мирный план" одобряет оккупацию Россией украинских территорий.

Добавим, что сегодня лидер Китая Си Цзиньпин прибыл в Москву для встречи с Путиным.

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