RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мир не должен вводиться в заблуждение "мирным планом" Китая, - Блинкен

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В США скептически относятся к так называемым "мирным" предложениям Китая по завершению войны России против Украины, ведь они могут быть "тактикой торможения", чтобы помочь российским войскам на территории нашего государства.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Мир не должен вводиться в заблуждение никакими тактическими шагами России, которую поддерживает Китай или любая другая страна, чтобы заморозить войну на собственных условиях", - сказал он.

Блинкен отметил, что визит лидера Китая Си Цзиньпина в Россию после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина, говорит о том, что Пекин не считает, что Кремль должен нести ответственность за свои зверства в Украине.

Напомним, что Китай представила свой "мирный план" по развязанной Россией войне против Украины. Он состоит из 12 пунктов, но ни в одном из них прямо речь не идет о войне и российской агрессии, при этом Пекин выступает за снятие санкций с РФ.

К тому же в Белом доме отмечали, что китайский "мирный план" одобряет оккупацию Россией украинских территорий.

Добавим, что сегодня лидер Китая Си Цзиньпин прибыл в Москву для встречи с Путиным.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиКитайВойна России против Украины