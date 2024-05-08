Мир пережил самый теплый апрель за всю историю наблюдений: что говорят ученые

Апрель 2024 стал самым жарким за всю историю наблюдений, продолжив 11-месячную серию, в течение которой ежемесячно устанавливали температурный рекорд.

Об этом заявила служба мониторинга изменения климата Европейского Союза, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv .

Как отмечается в ежемесячном бюллетене Службы изменения климата Коперника (C3S), каждый месяц начиная с июня 2023 года считается самым жарким за всю историю наблюдений на планете по сравнению с соответствующим месяцем в предыдущие годы.

С учетом апреля средняя температура в мире была самой высокой за всю историю наблюдений за 12-месячный период - на 1,61 градуса Цельсия выше среднего показателя в доиндустриальный период 1850-1900 годов.

Что говорят ученые

Ученый-климатолог из Университета Ньюкасла Гейли Фаулер по выводам проанализированных данных подчеркнула, что мир опасно близок к нарушению цели Парижского соглашения 2015 об ограничении глобального потепления на уровне 1,5 градусов по Цельсию.

"В какой момент мы заявляем, что проиграли битву за поддержание температуры ниже 1,5? Мое личное мнение таково: мы уже проиграли это сражение, и нам действительно нужно очень серьезно подумать о том, чтобы держать температуру ниже 2°C и сокращать выбросы как можно скорее", - сказала она.