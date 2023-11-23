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Мир должен отреагировать на помощь со стороны РФ. Украина осудила запуск КНДР ракетоносителя

Архивное фото: Украина осудила запуск КНДР ракетоносителя (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина решительно осуждает осуществленный Северной Кореей запуск ракетоносителя с использованием баллистических технологий.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

"Украина присоединяется к кругу государств, которые осудили осуществленный Северной Кореей 21 ноября запуск ракетоносителя с использованием баллистических технологий", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что использование КНДР баллистических технологий для запусков ракет и продолжение северокорейских ракетной и ядерной программ является прямым нарушением ряда резолюций Совета Безопасности ООН.

"Любые действия, несущие угрозу миру и стабильности на Корейском полуострове и в мире, должны быть прекращены", - добавили в Министерстве.

Мир должен отреагировать на помощь со стороны РФ

Международное сообщество должно принять решительные меры и усилить давление на Пхеньян для соблюдения основанного на правилах международного порядка и обеспечения стабильности и безопасности на Корейском полуострове.

Украина также призывает мировое сообщество решительно отреагировать на действия Российской Федерации, которая способствует северокорейскому режиму в развитии запрещенных программ и грубо нарушает нормы международного права и соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН.

Попытки КНДР вывести спутник-шпион на орбиту

В конце мая этого года КНДР пыталась вывести на орбиту "спутник-шпион" Malligyong-1, однако ракета-носитель потеряла поезд и упала в Желтое море.

Позже, 16 июня, Южная Корея подняла со дна моря несколько частей ракеты и спутника. После анализа найденных деталей эксперты заявили, что "спутник" вообще не имел пользы как разведывательный.

КНДР предприняла вторую попытку запуска спутника 23 августа. В Токио заявили, что Пхеньян использовал запрещенную технологию баллистических ракет и что снаряд пролетел через воздушное пространство вблизи Окинавы.

А 22 ноября Северная Корея сообщила об успешном запуске баллистической ракеты со спутником-шпионом на борту.

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