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Мир за 50 дней: в Госдепе пояснили ультиматум Трампа для России

Вторник 22 июля 2025 23:35
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Мир за 50 дней: в Госдепе пояснили ультиматум Трампа для России Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Срок в 50 дней, о котором заявил президент США Дональд Трамп России, это "окно возможностей", во время которого может быть прогресс в вопросе прекращения огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Госдепартамента Тэмми Брюс.

"Я бы посоветовала осторожно относиться к словам президента, когда он упоминает определенный временной промежуток или "окно" возможностей - это может означать любой момент в пределах этого окна", - сказала она.

По словам Брюс, подобное уже наблюдалось ранее. В частности, в процемме диалога относительно мирного соглашения велись "действительно содержательные переговоры" и был "процесс движется вперед".

"Ситуация может измениться очень быстро. То есть день, когда вы определяете определенное окно возможностей, через два дня может уже не соответствовать реальности - из-за новых обстоятельств или договоренностей", - пояснила она.

По словам спикера Госдепа, речь идет не о статической ситуации. Брюс отметила, что, по правилам, когда планируется нечто стабильное, назначается встреча и дальше стороны придерживаются определенной даты.

"Но здесь все иначе. То, о чем говорит президент, - это возможности. Это важная часть его лидерского подхода. И человек, с которым мы ведем диалог, должен понимать: да, есть определенные варианты, но это не единственное, что он учитывает. Это не единственная динамика, которая имеет значение", - подытожила она.

Представительница Госдепа добавила, что ранее Трамп уже определял временные рамки и быстро действовал в пределах них. Она добавила, что американский лидер неоднократно заявлял, что его не устраивает происходящее и те решения, которые принимает Россия.

Ультиматум Трампа в 50 дней

Напомним, президент США Дональд Трамп пригрозил РФ новыми санкциями, если российский диктатор Владимир Путин не согласится прекратить войну против Украины. Он дал Москве 50 дней на принятие соответствующего решения.

Он пообещал ввести 100% вторичные тарифы, которые будут грозить странам, которые продолжат торговлю с Россией.

Издание Reuters сообщило, что такие меры могут повлиять на экспорт российской нефти в Китай, Индию и Турцию.

В ответ на заявление Трампа министр нефти Индии Хардип Сингх Пури отметил, что его страна сможет удовлетворить свои потребности в нефти из альтернативных источников.

В то же время, американский лидер сообщил, что в случае, если Путин не согласится выполнить дедлайн и пойти на мирное соглашение, для России это обернется "очень плохо".

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Война в Украине
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