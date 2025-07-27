Свириденко сделала заявление после первой недели работы нового Кабмина

"Прошла неделя с начала работы нового правительства. На старте мы четко определили для себя четыре ключевых приоритета: достоинство человека, безопасность, развитие экономики и восстановление", - отметила она.

По словам Свириденко, протезирование - одна из главных задач в сфере социальной политики.

В оборонном секторе правительство решило масштабировать отечественное производство взрывчатки.

"Вместе с Минцифры запустили новый грантовый конкурс в рамках Brave1. Наша цель - чтобы все, от оборудования до химии, изготавливалось в Украине. Системно и в нужных объемах", - подчеркнула премьер.



В экономической сфере Кабмин дал старт реализации решения СНБО о моратории для правоохранителей на проверки бизнеса.

Как отметила Свириденко, бизнес ожидает от правительства ощутимые шаги по дерегуляции.

"Поэтому начинаем аудит всех государственных расходов. Планируем значительное сокращение бюрократических процедур. Продолжаем работу с министрами. С каждым руководителем министерства встречаюсь отдельно - нарабатываем конкретные планы. Они войдут в Программу действий правительства", - добавила она.