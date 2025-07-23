Свириденко озвучила план реализации моратория на проверки бизнеса и еще ряд решений

"Государство не будет мешать тем, кто работает честно. Сегодня утвердили план реализации решения СНБО о моратории на безосновательные проверки и вмешательство в работу бизнеса", - отметила Свириденко.

Согласно принятому плану, с 24 июля налоговая и таможня ограничат проверки для предприятий с низкой степенью риска. Исключение составят высокорисковые отрасли, в частности оборот подакцизных товаров, где контроль останется необходимым.

Цифровой контроль

В течение месяца Государственная регуляторная служба вместе с министерствами должны подать предложения по дерегуляции и сокращению избыточных разрешительных документов. До 21 октября силовые структуры должны согласовать между собой механизм выявления активов, находящихся под санкциями, и обеспечить их возвращение в государственный бюджет - на нужды обороны и восстановления.

"В планах - запуск цифровой системы контроля и ежеквартальный пересмотр эффективности решений", - добавила премьер.

Также правительство готовит изменения в Уголовный процессуальный кодекс. По словам Свириденко, новые производства против бизнеса смогут открывать только Генеральный прокурор или руководители областного уровня.

"Наш приоритет - справедливость, а не терпеть избирательность", - подчеркнула она.

Оборонная промышленность

Отдельное внимание правительство уделило вопросам оборонной промышленности. Совместно с командой Минцифры был утвержден запуск нового грантового конкурса в рамках инициативы Brave1. Речь идет о масштабировании производства взрывчатых веществ в Украине.

"Все - от оборудования до химических компонентов - должно изготавливаться в Украине. Системно и в нужных объемах", - подчеркнула Свириденко.

Она отметила, что государство изменило подход к взаимодействию с бизнесом и поддерживает именно те компании, которые реально влияют на ход войны. Через Brave1 уже профинансировано более 560 проектов в сфере defense tech на сумму более 2,2 миллиарда гривен.

По словам премьер-министра, конкурс предусматривает техническую экспертизу со стороны силовых структур, контрольные испытания и прозрачную конкурсную процедуру. Все детали, в частности финансовые показатели, вскоре обнародует команда Минцифры.