В Украине готовят большой пакет льгот для поддержки прифронтовых областей, - Свириденко

План стабилизации прифронтовых громад

По словам главы правительства, сейчас уже 86% громад, подвергшихся воздействию боевых действий, официально включены в перечень прифронтовых территорий.

В результате там произошло значительное сокращение инвестиций, потеря рабочих мест и падение доходов местных бюджетов.

Правительственная команда вместе с народными депутатами обсудила комплексные шаги, чтобы помочь людям оставаться в своих громадах.

Кроме налоговых и кредитных льгот, рассматривается возможность предоставления предприятиям статуса критичности для сохранения экономической активности, а также меры поддержки местного образования.

"Приоритет Правительства - создать условия, чтобы бизнес и люди могли оставаться и работать в своих общинах", - подчеркнула Юлия Свириденко.

Важным элементом помощи является запуск компенсаций за поврежденное имущество.

Сейчас правительством уже согласовано 90 заявок от пострадавших предприятий на общую сумму 1,5 миллиарда гривен, а первые выплаты должны начаться в ближайшее время.

Какие программы уже действуют

Для пострадавших областей в рамках платформы "Сделано в Украине" уже предусмотрены повышенные финансовые стимулы. В частности, действуют гранты "Собственное дело" для малого бизнеса, сумма которых для прифронтовых зон на 30% выше базовой и достигает 500 тысяч гривен.

Также предприятия могут получить до 8 миллионов гривен на покупку производственного оборудования и до 16 миллионов гривен на восстановление при условии софинансирования.

Для аграриев в зонах вблизи боевых действий компенсация за приобретение отечественной техники составляет 40% вместо стандартных 25%.

Кроме того, компаниям предоставляют возмещение части зарплат и ЕСВ на период восстановления, а программа страхования военных рисков позволяет покрыть до 30 миллионов гривен убытков от разрушений.