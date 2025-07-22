RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Свириденко о коррупции в Украине: излишне раздутая проблема

Фото: Юлия Свириденко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Проблема коррупции в Украине чрезмерно раздувается внутри украинского общества и отдельных социальных групп.

Об этом заявила новый премьер-министр Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью Bloomberg.

Она сослалась на опросы, согласно которым, хотя подавляющее большинство украинцев считают коррупцию широко распространенной, гораздо меньше людей действительно сталкивались с ней на практике.

"Если быть откровенной, внутри украинского общества и отдельных социальных групп эта проблема преувеличивается и излишне раздувается", - сказала премьер-министр.

В то же время, по ее словам, внешние наблюдатели "оценивают Украину по другим критериям".

Она также защитила решение правительства отклонить кандидатуру на пост главы Бюро экономической безопасности, несмотря на то, что этого требовали МВФ и Европейская комиссия, а кандидат был утвержден конкурсной комиссией.

Кабинет министров, по ее словам, "действовал в соответствии с установленными процедурами: мы получили кандидатуру от конкурсной комиссии, проголосовали коллегиально и отправили решение обратно в комиссию".

 

Опросы украинцев о коррупции

Напомним, по данным опроса КМИС, украинцы считают коррупцию второй самой серьезной проблемой после войны (92%). Но за последний год только 15% украинцев имели собственный коррупционный опыт.

Чаще всего украинцы дают взятки в школах и при получении медицинских услуг. Социологи не уточняют, сколько украинцев пересекались с министрами.

При этом украинцы в основном считают справедливым наказание для чиновников в 10 лет реального срока с конфискацией имущества.

Участники финансового рынка ставят риски деятельности правоохранительных органов и судебной системы на четвертое место среди угроз.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коррупция