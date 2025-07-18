Свириденко допустила сокращение чиновников в Кабмине после аудита

Свириденко попросили прокомментировать возможность сокращения аппарата Кабмина (уменьшения количества сотрудников, которые работают в Секретариате Кабмина).

"Там, где у нас есть объединение министерств, я думаю, что конечно это очевидно. Главное, чтобы правительство не потеряло функциональность", - отметила премьер.

Она уточнила, что сейчас важно сохранить такое количество людей, которое обеспечит выполнение той или иной функции.

"Но там где объединение министерств конечно, что мы ожидаем, что после проведения аудита может быть определенное сокращение", - добавила Свириденко.