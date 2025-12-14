Свириденко анонсировала продолжение программы поддержки бизнеса в прифронтовых регионах

Во время встречи в Харькове с предпринимателями, украинскими производителями Свириденко сообщила о том, что программа "Сделано в Украине" продолжит работать, и средства на ее финансирование предусмотрены в бюджете на 2026 год.

Также 18 млрд грн предусмотрены Фонду развития предпринимательства на программу "Доступные кредиты 5-7-9 %".

Будет профинансирована программа частичной компенсации стоимости с/х техники и оборудования, гранты на переработку и все остальные, заверила глава правительства.



"Мы адаптируем составляющие "Сделано в Украине" под нужды прифронтовых бизнесов. Одна из таких программ - гранты на восстановление поврежденных обстрелами перерабатывающих предприятий. Максимально можно получить до 16 млн грн.", - пояснила Свириденко.

По ее словам, с момента старта программы в этом году всего утверждено 15 заявок. Выплачены первые три, среди них есть и харьковские производители.

"Призываем подаваться, это поддержка для закупки нового оборудования взамен утраченного после вражеских прилетов. Ставка кредитов на инвестиционные цели по "5-7-9" для прифронтовых территорий - 1%", - поощрила премьер-министр.



Также в государственном бюджете предусмотрены средства на программу страхования военных рисков. Она актуальная для промышленности прифронтовых регионов тема.

