Свидетельства за границу и новые правила: что меняют в "Браке онлайн" в "Дії"

В Украине расширят возможности сервиса "Брак онлайн" в "Дії". До конца 2026 года жениться дистанционно смогут новые категории граждан, а свидетельство о браке планируют доставлять за границу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.
Главное:
Одно из главных нововведений - возможность заключать новый брак полностью дистанционно для вдов и вдовцов.
В Минцифре отмечают, что добавить эту возможность решили после обращений пользователей в службу поддержки "Дія" и Министерство юстиции.
Также сервис планируют адаптировать для людей с нарушениями слуха или речи.
Во время видеоцеремонии можно будет привлечь переводчика жестового языка, который должен сделать онлайн-регистрацию брака доступнее.
Еще одна новая функция - международная доставка свидетельства о браке.
Молодожены смогут заказать доставку документа в одну из 48 стран мира. Сначала услуга протестируется в нескольких странах, после чего географию планируется расширить.
Спрос на цифровую регистрацию брака существенно вырос. Если в 2025 году через "Дію" поженились 18% молодоженов, то за первую половину 2026 года доля таких браков достигла 40%.
В Минцифре отмечают, что новые функции будут запускаться постепенно до конца года. Это должно обеспечить стабильную работу сервиса и сделать его более безбарьерным для пользователей.
Напомним, сервис "Брак онлайн" в "Дії" позволяет совершеннолетним украинцам жениться дистанционно - от подачи заявления до видеоцеремонии, которое длится до 30 минут. После регистрации цифровое свидетельство о браке автоматически появляется в приложении в течение суток.
РБК-Украина ранее рассказывало, как украинцы могут подать заявление на регистрацию брака онлайн.