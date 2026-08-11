Свидетельства за границу и новые правила: что меняют в "Браке онлайн" в "Дії"

Главное: Бракосочетание для вдов и вдовцов: До конца года в "Дії" добавят возможность заключать новый брак полностью дистанционно для людей, потерявших мужа или жену.

До конца года в "Дії" добавят возможность заключать новый брак полностью дистанционно для людей, потерявших мужа или жену. Доставка свидетельств в 48 стран: Молодожены за рубежом смогут заказать физический документ о браке с доставкой.

Молодожены за рубежом смогут заказать физический документ о браке с доставкой. Инклюзивность и жестовая речь: Видеоцеремонии адаптируют для людей с нарушениями слуха или речи.

Видеоцеремонии адаптируют для людей с нарушениями слуха или речи. Стремительный рост спроса: Популярность цифровых свадеб удвоилась - если в 2025 году через "Дію" женились 18% пар, то за первую половину 2026 года эта доля достигла 40%.

Популярность цифровых свадеб удвоилась - если в 2025 году через "Дію" женились 18% пар, то за первую половину 2026 года эта доля достигла 40%. Поэтапный запуск: Все новые функции будут внедряться постепенно до конца 2026 года.

Вдовы и вдовцы смогут жениться онлайн

Одно из главных нововведений - возможность заключать новый брак полностью дистанционно для вдов и вдовцов.

В Минцифре отмечают, что добавить эту возможность решили после обращений пользователей в службу поддержки "Дія" и Министерство юстиции.

Появятся безбарьерные видеоцеремонии

Также сервис планируют адаптировать для людей с нарушениями слуха или речи.

Во время видеоцеремонии можно будет привлечь переводчика жестового языка, который должен сделать онлайн-регистрацию брака доступнее.

Свидетельство о браке можно будет получить за границей

Еще одна новая функция - международная доставка свидетельства о браке.

Молодожены смогут заказать доставку документа в одну из 48 стран мира. Сначала услуга протестируется в нескольких странах, после чего географию планируется расширить.

Онлайн-браками пользуется все больше украинцев

Спрос на цифровую регистрацию брака существенно вырос. Если в 2025 году через "Дію" поженились 18% молодоженов, то за первую половину 2026 года доля таких браков достигла 40%.

В Минцифре отмечают, что новые функции будут запускаться постепенно до конца года. Это должно обеспечить стабильную работу сервиса и сделать его более безбарьерным для пользователей.