"Сознательная стратегия": Зеленский об убийстве Россией журналистов Freedom в Краматорске

Зеленский напомнил, что российские оккупанты 23 октября ударили дроном по автомобилю, в котором находилась съемочная группа украинского телеканала Freedom.

"Погибли журналистка Елена Губанова и оператор Евгений Кармазин, а журналист Александр Колычев получил тяжелые ранения. Мои соболезнования родным, близким и коллегам погибших. Их мужество в освещении правды о российской агрессии против Украины никогда не будет забыто. Также желаю скорейшего выздоровления раненому корреспонденту и силы его близким", - сказал он.

Президент также напомнил, что недавно российские оккупанты целенаправленно убили дроном французского журналиста и ранили его украинского коллегу. Всего с февраля 2022 года российские оккупанты убили 135 представителей медиа - как украинских, так и западных.

"Это не случайности или ошибки, а сознательная стратегия России, направленная на то, чтобы заглушить все независимые голоса, которые рассказывают миру о военных преступлениях России в Украине. Благодарен всем в мире, кто не закрывает глаза на целенаправленные атаки России против журналистов и другие преступления", - отметил Зеленский.

Также президент призвал журналистские организации во всем мире продолжать оказывать давление на Россию, чтобы прекратить войну в Украине.