Свідка у справі Варченка відправили під домашній арешт

Фото: Володимир Коваль (facebook.com/kovalution)

Печерський суд відправив Коваля під домашній арешт до 4 квітня

Володимира Коваля, свідка у "секс-скандал" за участю заступника голови департаменту захисту Національної економіки поліції України Олександра Варченко, Печерський суд відправив під домашній арешт до 4 квітня 2019 року. Про це на своїй сторінці в Facebook написав сам Коваль.

"Суд, передбачувано, задовольнив клопотання військових прокурорів у повному обсязі. Суддю не збентежило ні те, що клопотання не було розглянуто протягом 72 годин (термін розгляду закінчився в 09:29 суботи), ні те, що немає жодної підстави вважати, що я можу ховатися від слідства (з моменту вручення підозри був на всі допити, навіть ті, про які не був належним чином повідомлений, і всі засідання суду, включаючи переведення, а з моменту моєї появи в справі, не залишав межі Києва). Те, що рішення було відомо заздалегідь стало зрозуміло вже після питання "прокурор, ви наполягаєте на цій адресі?", - написав Коваль, додавши, що відбувати запобіжний захід його відправили за адресою батьків, де він не живе вже чотири роки.

Зазначимо, Коваля судив суддя Білоцерковець, той, який раніше обирав запобіжний захід політтехнологу Володимиру Петрову і блогеру Олександру Барабошку – ще одним фігурантам цього скандалу.

"З'ясувалося, що у судді Белоцерковца у військовій прокуратурі працює син. Навіть не знаю, чи пов'язано це чи ні, враховуючи, що прокурори так затягували, чекаючи саме цього суддю", - написав Коваль.

Нагадаємо, днями Коваль розповів в інтерв'ю ЗМІ, як силовики начебто сфабрикували справу стосовно політтехнолога Володимира Петрова через його розслідувальну діяльність.

"Метою цієї справи спочатку було формування будь-якої доказової бази на список конкретних прізвищ з метою переслідування ряду політичних опонентів конкретних людей, так і конкретно Володимира Петрова в якості помсти за розслідування "Школи корупції" щодо конкурсних комісій ДБР, а також його професійну діяльність, не пов'язану з суттю цього провадження", - заявляє Коваль

За його словами, його затримали співробітники Нацполіції та Військової прокуратури. Щоб вибити свідчення на Петрова, його били та погрожували знайомим. Пізніше його змусили підписати свідчення, складені слідчим.

"Це справа фабрикувалася дуже брутальними і брудними методами в атмосфері цілковитої безкарності і свавілля, і пов'язано це в першу чергу тому, що в справі відсутнє слідство, як таке: прокуратура сама веде "розслідування" і сама ж виконує наглядову функцію за законністю своїх дій. Саме це, а також відчуття підтримки та прихильності верхів дає їм можливість почувати себе вільно", - стверджує Коваль.

Після цього визнання Коваль зі свідка став підозрюваним, у нього були проведені обшуки.

"Прочитав 50 сторінок підозри про те як у невстановлений час, в невстановленому місці, при невстановлених обставинах, перебуваючи у змові з невстановленими людьми, залучаючи невстановлених осіб, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи злочинний умисел, я міг зробити, повторно зробити, і знову зробити ряд кримінальних злочинів, проти кола скривджених і ображених, підтвердили слідству свої великі страждання від факту мого перебування на волі. Є дуже цікаві прізвища страдників і фейкових громадських організацій, ще більше підтверджують, хто за цим стоїть, хто його закручує і хто його рухає... Абсурдність справи зашкалює настільки, що не здивуюся якщо все прийде до того, що за вказівкою Володимира Петрова я лягаю спати, замовляю їжу, а може бути за особистою вказівкою Володимира Петрова навіть народився", - написав Коваль.

Нагадаємо, 7 листопада Наталія Бурейко, яка назвала себе студенткою, повідомила у Facebook про погрози й домагання з боку нібито заступника голови департаменту захисту Національної економіки поліції України Олександра Варченка. Чоловік нібито погрожував їй у соцмережі Tinder. Сам Варченко заявив, що це "провокація". Дружиною Варченка є перший заступник голови Державного бюро розслідувань Ольга Варченко.

Вона заявила, що листування з погрозами від її чоловіка - "фейк" і провокація. На її думку, ця ситуація пов'язана з її професійною діяльністю. У цій справі обшукали політтехнолога Володимира Петрова і блогера Олександра Барабошка.

Пізніше їм обрали запобіжного заходу. Їх підозрюють в організації скандалу. Петров вважає, що силовики сфабрикували справу проти нього за його розслідувань про злочини співробітників силових структур.