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В Украине российским пленным разрешат звонки родным, но есть нюанс

Вторник 28 января 2025 13:42
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В Украине российским пленным разрешат звонки родным, но есть нюанс Иллюстративное фото: в Украине российским пленным разрешат звонки родным (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Кабинет Министров внес изменения в Порядок содержания военнопленных. Им разрешат телефонные звонки.

Об этом заявил постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Отмечается, что при технической возможности и по согласованию с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными те смогут получить право на телефонные разговоры.

Звонки будут происходить с помощью средств IP-телефонии с соответствующим программным обеспечением, находящимся на балансе лагеря.

В частности, право на телефонные звонки получат военнопленные, которые подозреваются или обвиняются в совершении уголовных преступлений. Они должны получить письменное разрешение следователя, прокурора или суда в рамках уголовного производства и согласование от Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Ранее мы писали о том, что Украина вернула из российского плена еще 25 своих граждан. Также сообщалось, что удалось выйти на отдельный формат обмена пленными, в рамках которого приоритетно освобождаются лица с тяжелыми ранениями и заболеваниями.

Также стоит напомнить, что начальник ГУР Кирилл Буданов еще осенью говорил, что особое внимание будет уделяться освобождению женщин, тяжелобольных и раненых, а также тех, кто находится в плену длительное время.

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