В Украине российским пленным разрешат звонки родным, но есть нюанс
Кабинет Министров внес изменения в Порядок содержания военнопленных. Им разрешат телефонные звонки.
Об этом заявил постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
Отмечается, что при технической возможности и по согласованию с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными те смогут получить право на телефонные разговоры.
Звонки будут происходить с помощью средств IP-телефонии с соответствующим программным обеспечением, находящимся на балансе лагеря.
В частности, право на телефонные звонки получат военнопленные, которые подозреваются или обвиняются в совершении уголовных преступлений. Они должны получить письменное разрешение следователя, прокурора или суда в рамках уголовного производства и согласование от Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
Ранее мы писали о том, что Украина вернула из российского плена еще 25 своих граждан. Также сообщалось, что удалось выйти на отдельный формат обмена пленными, в рамках которого приоритетно освобождаются лица с тяжелыми ранениями и заболеваниями.
Также стоит напомнить, что начальник ГУР Кирилл Буданов еще осенью говорил, что особое внимание будет уделяться освобождению женщин, тяжелобольных и раненых, а также тех, кто находится в плену длительное время.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.