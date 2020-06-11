Свіжий рейтинг партій: підтримка "Слуги народу" впала нижче 30%

Рейтинг президентської партії знижується, зростають рейтинги політсил різного спрямування
Якби дострокові парламентські вибори відбулися на початку червня 2020 року, то до Верховної ради пройшли б чотири партії. Це "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність" та "Батьківщина".
Про це свідчать дані опитування КМІС.
За даними опитування, серед усіх українців за ті чи інші партії проголосував би такий відсоток населення:
Якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів), то КМІС отримав наступні результати:
Для забезпечення коректності порівняння з іншими опитуваннями КМІС наводить три варіанти рейтингів партій: % серед усіх респондентів; % серед тих, хто збирається голосувати на виборах; % серед тих збирається голосувати і визначився з партією.
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 24 травня по 4 червня 2020 року методом CATI серед 4000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Похибка вибірки не перевищує 1,7%.
Відзначимо, за даними опитування КМІС, наприкінці квітня рейтинг партії "Слуга народу" перевищував 30%.
Нагадаємо, за даними опитування КМІС, якби вибори президента України відбувалися на початку червня, то за Володимира Зеленського проголосували б 37,6% серед тих, хто визначився з вибором.
Автор: Олександр Білоус