Свіжий рейтинг партій: які політсили лідирують

Якби вибори до Верховної Ради відбулися в середині лютого 2022 року, то найбільше голосів отримали б дві партії. Лідирують "Слуга народу" та "Європейська солідарність".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
За даними опитування, 5%-ний бар'єр з високим ступенем ймовірності долають парламентські партії:
Крім того, партію Дмитра Разумкова "Розумна політика" підтримують 5,9%, партію Євгена Мураєва "Наші" - 5,5%.
За партію Сергія Притули "24 серпня" готові проголосувати 5,3%, за партію "Сила і честь" - 5,2%, Радикальну партію - 4,7%, партію "Українська стратегія Гройсмана" - 4,0%, партію Шарія - 3,4%, "УДАР Віталія Кличка" і ВО "Свобода" - по 2,8%. Рейтинг інших політичних сил - не більше 2%.
Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" 12-13 лютого 2022 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.
Нагадаємо, за даними опитування КМІС, якби вибори до Верховної ради відбулися в першій половині лютого 2022 року, найбільшу підтримку отримали б партія "Європейська солідарність" - 22,9% серед тих, хто збирається голосувати, і "Слуга народу" - 16,4%.