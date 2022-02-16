Свіжий рейтинг партій: які політсили лідирують

За даними опитування, 5%-ний бар'єр з високим ступенем ймовірності долають парламентські партії:

"Слуга народу" - 18,3% серед тих, хто голосуватиме і визначився з вибором (у грудні 2021 року - 19,2%),

"Європейська солідарність" - 17,1% (у грудні - 14,1%),

"Батьківщина" - 10,8% (у грудні - 11,1%)

"Опозиційна платформа - за життя" - 9,7% (на початку грудня-10,5%).

Крім того, партію Дмитра Разумкова "Розумна політика" підтримують 5,9%, партію Євгена Мураєва "Наші" - 5,5%.

За партію Сергія Притули "24 серпня" готові проголосувати 5,3%, за партію "Сила і честь" - 5,2%, Радикальну партію - 4,7%, партію "Українська стратегія Гройсмана" - 4,0%, партію Шарія - 3,4%, "УДАР Віталія Кличка" і ВО "Свобода" - по 2,8%. Рейтинг інших політичних сил - не більше 2%.

Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" 12-13 лютого 2022 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.