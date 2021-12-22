Свіжий президентський рейтинг: за кого б українці проголосували наприкінці 2021 року

Крім того, 13,7% респондентів підтримали б Петра Порошенка (на початку грудня - 13,4%) Юлю Тимошенко - 9,6% (на початку грудня - 9,9%), Юрія Бойка - 9,2% (на початку грудня - 9,3%).

Крім того, 6,9% підтримали б Євгена Мураєва, 6,8% - Дмитра Разумкова, 6,7% - Ігоря Смешка, 6,2% - Володимира Гройсмана, 3,1% - Олега Ляшка. Рейтинги інших кандидатів - менше 3%.

Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" 16-18 грудня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.