Свіжий президентський рейтинг: кого підтримують українці в жовтні 2021 року

За даними опитування, мають намір проголосувати за Петра Порошенка 14,0% опитаних (у серпні - 17,0%), за Юрія Бойка - 11,7% (у серпні - 16,2%), за Юлію Тимошенко - 10,1% (у серпні - 11,4%), за Дмитра Разумкова - 8,8% (у серпні - 2,3%),

Крім того, планують голосувати за Євгена Мураєва - 6,3%, Ігоря Смешка - 5,0%, Володимира Гройсмана - 3,5%, Анатолія Гриценка - 2,7%, за Олега Ляшка - 2,4%, Руслана Кошулинського - 2,2%, Сергія Притулу - 1,9%, Віталія Кличка - 1,0%.

Дослідження проведене Центром Разумкова з 14 по 20 жовтня 2021 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Методом інтерв'ю " обличчям до обличчя за місцем проживання було опитано 2018 респондентів. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.