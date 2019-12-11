У Світловодську збільшилися проблеми з опаленням

Проблеми планують усунути 11 грудня
В Україні проблеми з опаленням зберігаються у Запорізькій, Кіровоградській та Полтавській областях. Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій Facebook.
За станом на 11 грудня повністю опалювальний сезон почався в 21 області та Києві. При цьому у Світловодську Кіровоградської області збільшилася кількість неопалюваних будинків до трьох. В цілому проблеми з опаленням спостерігаються в таких областях:
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Світловодську проблеми з опаленням були в одному житловому будинку і одному навчальному закладі. Їх повинні були бути усунені 10 грудня.
Також повідомлялося, що НАК "Нафтогаз України" встановила на період з 1 січня до 1 травня року гарантовану оптову ціну газу для споживачів, які мають право на придбання на пільгових умовах (ПСО). При поточних транспортних тарифах кінцева роздрібна ціна з урахуванням ПДВ складе від 7,2 до 7,8 грн за 1 куб. м.