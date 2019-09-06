Кабмін запропонував перепризначити Світличну головою Харківської ОДА

Кабінет міністрів України підтримав рішення про перепризначення Юлії Світличної головою Харківської обласної державної адміністрації (ОДА). Про це на брифінгу повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на засіданні міністри схвалили проекти рішень президента про звільнення (у зв'язку із закінченням повноважень попереднього президента) Юлії Світличної з посади голови Харківської ОДА. В той же час вони підтримали відповідний проект рішення про її повторне призначенні на цю посаду.

Відзначимо, Світлична за підсумками конкурсу вперше очолила Харківську ОДА в жовтні 2016 року. На цій посаді вона змінила Ігоря Райніна, який перейшов на роботу в адміністрацію тодішнього президента Петра Порошенка.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський призначив нового голову Запорізької ОДА. Ним став бізнесмен Віталій Турінок, який є власником "Рівненського домобудівного комбінату", а також компаній ТОВ "Вест-Пром" (Луцьк), яка займається торгівлею металобрухтом, і "Інтертрейд" (Луцьк), яка займається виробництвом бетону.