Світлична вимагає від Шмигаля рішень щодо Панютінского заводу

Народний депутат Юлія Світлична вимагає від прем’єр-міністра Дениса Шмигаля особистого втручання у ситуацію, що склалася на Панютинському вагоноремонтному заводі у Харківській області. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає РБК-Україна.

Вона зазначила, що разом із місцевими депутатами буде захищати людей.

"Наполягаю на особистому втручанні Прем’єр-міністра у ситуацію, що склалася на підприємстві. Обіцяли - виконуйте, бо отримаєте відповідну реакцію", - написала Світлична.

Вона повідомила, що до неї звернулися мешканці Лозової.

"Всупереч обіцянкам і заявам ситуація на Панютинському вагоноремонтному заводі погіршується. Нові вагони не будуються, ремонтні роботи скорочені до мінімуму, системних замовлень немає, частина працівників відправлена у вимушений простій, з липня планується перевести завод на неповний робочий тиждень, соціальна напруга на підприємстві зростає. План виводу підприємства з кризи, який має керівник ПВРЗ, ніхто фахово не розглядає", - наголосила Світлична.

Нагадаємо, раніше народний депутат Юлія Світлична звернулася до уряду з вимогою не порушувати Конституцію та принципи добровільності, відкритості та прозорості при формуванні ОТГ.