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Світлична звернулась до Кабміну щодо захисту ошуканих мешканців Харківської області

Новини » Політика     24.04.2020 - 09:16
Світлична звернулась до Кабміну щодо захисту ошуканих мешканців Харківської області
Фото: Юлія Світлична (facebook.com)

Народний депутат вимагає уряд не не порушувати Конституцію

Народний депутат Юлія Світлична звернулася до уряду з вимогою не порушувати Конституцію та принципи добровільності, відкритості та прозорості при формуванні ОТГ. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає РБК-Україна.

"Завтра у прем’єра спитаю особисто, чому так виходить, що ігнорується думка людей? Також звернусь до генерального прокурора та уповноваженого з прав людини щодо необхідності їх втручання у дану ситуацію", - написала Світлична.

У зверненні повідомляється, що Харківською ОДА було видано розпорядження, відповідно до якого рішеннями сесій Суданської, Роздольської, Красненської, Дмитрівської, Закутнівської, Миронівської та Верхньоорільської сільських рад Первомайського району було утворено Біляївську селищну ОТГ. Але всупереч цьому КМУ на своєму сайті опублікував інформацію про затвердження Перспективного плану формування територій громад Харківської області, згідно з яким до Біляївської ОТГ увійшло лише чотири громади: Суданська, Закутнівська, Миронівська та Роздольська. Три інші було приєднано до м. Первомайськ.

За наявною інформацією відповідне розпорядження Кабміну, а також скасування попередніх розпоряджень було погоджено Харківською ОДА.

Нагадаємо, раніше Юлія Світлична заявила, що людей ввели в оману під час формування окремих територіальних громад. За її словами, люди вимагають чесного ставлення до себе. "Будуть боротися. Я на боці людей, буду допомагати", - написала Світлична.

15 квітня уряд ухвалив перспективний план Харківської області, згідно з яким у регіоні має бути утворено 55 ОТГ.

Директор Харківського центру розвитку місцевого самоврядування Діана Баринова заявила, що Харківська область подавала інший варіант Перспективного плану формування територій громад, однак зрештою експерти знайшли невідповідності в прийнятому Кабміном плані формування територій громад області.

Нагадаємо, Баринова також зазначила, що не відповідає поданому плану структура, зокрема, Біляївської ОТГ у Первомайському районі, Нововодолазької ОТГ, а також Мереф’янської ОТГ.

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