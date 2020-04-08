Світлична прокоментувала стосунки з Зеленським

Народний депутат Юлія Світлична, яка 15 березня перемогла на проміжних виборах у виборчому окрузі №179 у Харківській області, підтвердила, що має певне спілкування із президентом Володимиром Зеленським, але спростувала інформацію про пропозиції увійти в список фракції "Слуга народу". Про це Світлична заявила інтерв'ю РБК-Україна.

"Є певне спілкування. А в чому інтрига? Я півроку працювала головою ОДА при Зеленському", - сказала вона.

На уточнююче питання, чи буде Світлична підтримувати президента Зеленського в парламенті, зазначила, що готова підтримати всі законодавчі ініціативи, які будуть спрямовані на зміцнення держави, у тому числі й президентські.

"За умови, що вони співпадуть з позицією моїх виборців", - додала вона.

Щодо чуток про її можливий перехід в уряд або ж повернення в Харків, Світлична підкреслила, що зараз вона народний депутат, а всі інші розмови - не мають підстав.

"Моя основна задача - захистити в парламенті жителів Харківського регіону. На цьому і зосереджена", - підкреслила вона.

Нагадаємо, проміжні вибори до 179 окрузі відбулися 15 березня 2020 року. Світлична перемогла на всіх виборчих дільницях, набравши 77,5% голосів виборців (30194 виборців)

24 березня ЦВК оголосила Юлію Світличну переможцем виборів у 179 виборчому окрузі. Відрив від найближчого конкурента - в 10 разів.

7 квітня ЦВК зареєструвала Юлію Світличну народним депутатом.