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Світлична проголосувала на виборах в Раду

Новини » Вибори 2019    21.07.2019 - 14:32
Світлична проголосувала на виборах в Раду
Фото: Юлія Світлична (kharkivoda.gov.ua)

Світлична зазначила, що всі дільниці регіону відкрилися вчасно

Україні потрібна зважена й ефективна економічна політика, турбота про людей - не на словах, а на ділі, і справжня боротьба з корупцією. Про це заявила глава Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична після голосування на парламентських виборах, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ХОДА.

Говорячи про хід голосування в Харківській області, керівник Харківської ОДА зазначила, що всі дільниці регіону відкрилися вчасно і на даний момент не зафіксовано системних порушень виборчого законодавства.

"Сьогодні - відповідальний день для держави, адже ми вибираємо не просто депутатів у Верховну раду України, ми визначаємо вектор розвитку держави на найближчі роки. По суті, парламент обирає і визначає, яким буде уряд. Сьогодні проголосувала за професіоналізм, за енергію і зміни, яких очікують люди. Україні потрібна зважена й ефективна економічна політика, турбота про людей - не на словах, а на ділі, і справжня боротьба з корупцією. Сподіваюся, що українці сьогодні з відповідальністю поставляться до свого вибору, а кандидати в депутати будуть виконувати обіцянки, які давали протягом усього виборчого процесу, і виправдають довіру людей", - підкреслила Світлична.

Голова ХОДА також зазначила, що позиція облдержадміністрації щодо проведення виборчого процесу в області принципова: все має відбуватися максимально прозоро і відповідно до закону. Світлична зазначила, що про цю позицію керівництва області проінформовані всі органи, які задіяні в процесі. Керівник області закликала всіх жителів регіону проявити громадянську позицію і у разі виявлення порушень на дільницях звертатися в Національну поліцію.

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Новини України Порошенко Зеленський ХарківвыборыЮлия Светличная
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