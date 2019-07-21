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Светличная проголосовала на выборах в Раду

Новости » Выборы 2019    21.07.2019 - 14:32
Светличная проголосовала на выборах в Раду
Фото: Юлия Светличная (kharkivoda.gov.ua)

Светличная отметила, что все участки региона открылись вовремя

Украине нужна взвешенная и эффективная экономическая политика, забота о людях - не на словах, а на деле, и настоящая борьба с коррупцией. Об этом заявила глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная после голосования на парламентских выборах, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ХОДА.

Говоря о ходе голосования в Харьковской области, руководитель Харьковской ОГА отметила, что все участки региона открылись вовремя и на данный момент не зафиксировано системных нарушений избирательного законодательства.

"Сегодня - ответственный день для государства, ведь мы выбираем не просто депутатов в Верховную раду Украины, мы определяем вектор развития государства на ближайшие годы. По сути, парламент избирает и определяет, каким будет правительство. Сегодня проголосовала за профессионализм, за энергию и изменения, которых ожидают люди. Украине нужна взвешенная и эффективная экономическая политика, забота о людях - не на словах, а на деле, и настоящая борьба с коррупцией. Надеюсь, что украинцы сегодня с ответственностью отнесутся к своему выбору, а кандидаты в депутаты будут выполнять обещания, которые давали на протяжении всего избирательного процесса, и оправдают доверие людей", - подчеркнула Светличная.
 
Глава ХОГА также отметила, что позиция облгосадминистрации касательно проведения избирательного процесса в области принципиальная: все должно происходить максимально прозрачно и в соответствии с законом. Светличная отметила, что об этой позиции руководства области проинформированы все органы, которые задействованы в процессе. Руководитель области призвала всех жителей региона проявить гражданскую позицию и в случае обнаружения нарушений на участках обращаться в Национальную полицию.
 

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