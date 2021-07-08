"Велика помилка арбітра", - тренери, гравці та експерти про пенальті в матчі Англія - Данія

Збірна Англії перемогла Данію і пройшла у фінал Євро вперше в історії . І зробила це за допомогою пенальті, який викликав масу розмов про необхідність його призначити в такому матчі.

Подробиці скандалу і реакції на нього - в матеріалі РБК-Україна.

Що сталося?

На 103-й хвилині, вже в екстра-таймі, арбітр призначив пенальті у ворота Данії. Він побачив фол з боку Йоакіма Меле в моменті проходу Рахіма Стерлінга в штрафній. І на повторі дійсно видно, що контакт був - Меле коліном торкнувся гравця збірної Англії.

Сам пенальті не був реалізований. Удар від Харрі Кейна потягнув блискуче відігравший матч Каспер Шмайхель, але на добивання від капітана Англії вже не встиг. Цей гол приніс Англії перемогу і історичний вихід у фінал.

Що сказали гравці і тренери?

Гравці і тренери збірної Англії майже не висловлювалися про цей момент, було не до цього. Лише Рахім Стерлінг заявив, що пенальті був "чистим", тому що Меле торкнувся його ноги в штрафному майданчику.

Тут варто підкреслити, що більшість британських журналістів, власне, і не задавалися питанням справедливості призначеного пенальті. Після матчу в Твіттері вони лише пишалися моментом, хвалили гравців і Гарета Саутгейта.

А ось данці говорили про пенальті багато. Головний тренер збірної Данії Каспер Юмланд вважає, що пенальті не було.

"Це пенальті, який не повинен був стати пенальті. Це дуже дратує мене зараз. Ми дуже засмучені", - сказав він після матчу.

Подібної думки був і Даніель Васс. Півзахисник Данії впевнений, що основною причиною вильоту стала помилка арбітра в цьому епізоді.

"Для призначення пенальті в півфіналі потрібно набагато більш явне порушення. Там не було порушення. Розчаровані тим, що програли півфінал і що сталося це через величезну помилку арбітра. Розчарування тільки більше, коли все вирішує суддя".

Що сказали експерти?

Більшість експертів і журналістів не з Англії якщо не критикують арбітра за пенальті, то хоча б відзначають, що ситуація була дуже спірна і в грі рівня півфіналу Євро призначення такого пенальті необов'язково.

Наприклад, знаменитий екс-тренер "Арсеналу" Арсен Венгер вважає, що суддя повинен був подивитися відеоповтор епізоду і після нього пенальті не був би призначений.

Колишній арбітр чемпіонату Англії Марк Клаттенбург визнав сумнівність цього пенальті в такому матчі, але підкреслив, що на повторі видно контакт між ногами футболістів.

Звично критичний Гарі Лінекер про пенальті в своєму Твіттері промовчав, лише похваливши Рахіма Стерлінга за гру в матчі.

Які наслідки ситуації?

Головний наслідок ситуації - Англія у фіналі, Данія вилетіла. Решта, мабуть, не дуже важливо.

Але певний результат може бути для головного судді матчу данні Маккелі, який без перегляду і сумнівів поставив "точку". У нідерландського арбітра це другий спірний епізод на цьому турнірі. У матчі-відкритті між Італією і Туреччиною він не поставив пенальті у ворота турків у, як вважається, більш явних епізодах порушень, серед яких була гра рукою в штрафному майданчику. І тому в теорії УЄФА може зробити висновки щодо рівня арбітра і його допуску на важливі матчі.