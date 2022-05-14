Нема світла, газу та води. Луганська область перетворюється на Маріуполь, - Денісова

У населених пунктах Луганської області немає світла, води, газу та мобільного зв‘язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену ВР України з прав людини Людмилу Денісову.

"Такими методами воєнних дій Росія грубо порушує всі норми міжнародного права. Відповідно до статті 54 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій про захист жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I) від 8 червня 1977 року заборонено піддавати нападу або знищувати, виводити або доводити до непридатності об'єкти, необхідні для виживання цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

Денісова зазначила, що Луганська область поступово перетворюється на другий Маріуполь.

Наразі понад 40 тисяч мешканців не евакуйовано. У області ситуація щораз ускладнюється.

Повідомляється, що окупанти продовжують завдавати ударів по важливій трасі Лисичанськ-Бахмут. Зокрема, це єдина дорога, якою можна евакуювати людей і завозити гуманітарні вантажі.

Раніше ми повідомляли, що війська РФ обстріляли за добу 11 населених пунктів Луганської області.

Також ми писали, що у Луганській області українські десантники збили вертоліт РФ "Нічний мисливець".

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