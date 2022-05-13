У Луганській області українські десантники збили вертоліт РФ "Нічний мисливець"

У Луганській області підрозділом протиповітряної оборони десантно-штурмових військ був збитий російський вертоліт Мі-28 "Нічний мисливець".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування ДШВ Збройних Сил України.

Зазначається, що вертоліт збили вчора, 12 травня.

Повідомляється, що даний ударний вертоліт призначений для пошуку і знищення в умовах активної вогневої протидії танків та іншої броньованої техніки, а також малошвидкісних повітряних цілей і живої сили.

"Іноді мисливець може перетворитися на здобич, як даний російський вертоліт", - кажуть десантники.