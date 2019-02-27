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Надприбутки для ДТЕК Ахметова можуть закріпити законодавчо


Рада може закріпити надприбутки ДТЕК Ахметова за рахунок споживачів до 2030 року

Сверхприбыльный бизнес ДТЭК Рината Ахметова за счет потребителей теперь может быть закреплен законодательно. Об этом в своем блоге написал председатель Ассоциации защиты прав потребителей электроэнергии и коммунальных услуг Андрей Герус.

Он отметил, что "зеленые" тарифы, как способ стимулирования возобновляемых источников энергии, были придуманы братьями Клюевыми в 2008 году.

Со временем ими стали пользоваться другие участники, зарабатывая доходность даже больше, чем когда-то зарабатывали Клюевы.

Однако лидером новых бенефициаров, по словам Геруса, стал ДТЭК Ахметова, который по 2018-2019 гг. планирует нарастить мощности СЭС (солнце) и ВЭС (ветер) до 1 500 МВт мощности.

Как известно, ранее Рада приняла в первом чтении законопроект о введении тарифных аукционов, работа которых запланирована с 2020 года и только для станций мощностью более 20 МВт. 

Герус на своем Facebook написал, что сегодня состоится заседание парламентского комитета ТЭК по "зеленым" тарифам в 14.30.

"Есть правки снизить тарифы на новое промышленное солнце и ветер с 1 апреля (Войцицкая), есть правки, чтобы с 1 июля (Белькова, Чижмарь), но ДТЭК и его лояльные депутаты твердо стоят, чтобы никакого урезания до 2020 года", - написал Герус.

По данным "Наших грошей", на сегодня 2% зеленых забирают с рынка почти 9% или 16 млрд грн. То есть объемы денег, которые нужны на "зеленую" энергетику могут увеличиться более, чем в 2,2 раза и составить уже более 35 млрд грн в год на конец 2021 года.

Напомним, ранее журналист программы расследований "Схемы: коррупция в деталях" Михаил Ткач подал заявление в полицию из-за систематической слежки со стороны охраны Рината Ахметова за ним и съемочной группой.

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