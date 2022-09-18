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У Сватовому пролунав вибух у "готелі" окупантів: Гайдай назвав втрати ворога

Фото: Сергій Гайдай, голова Луганської ОВВ (tribun)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 18 вересня, вночі у Сватовому (Луганська область) у будівлі автостанції, яка була готелем для російських військових, пролунав вибух. Внаслідок інциденту загинули сотні ворожих солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram .

"Сьогодні вночі у Сватовому стався вибух у будівлі, де окупанти зробили собі готель. І десь близько 200 солдатів російської армії там загинули", - розповів Гайдай.

Також він додав, що росіяни стягують війська до лінії фронту та готуються до оборони, але "склади також вибухають і з боєкомплектом будуть певні проблеми".

Нагадаємо, раніше Гайдай заявляв , що в Луганській області не вдасться провести опалювальний сезон, оскільки росіяни знищили всю необхідну інфраструктуру.

Також ми писали, що, за словами Гайдая , у так званій "ЛНР" почалися розбірки серед місцевого "керівництва" на тлі ліквідації "генпрокурора".

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ЛуганськСватовоВійна Росії проти України