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На тлі загибелі "генпрокурора". У "ЛНР" почалися розбірки серед "керівництва", - Гайдай

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Луганськ, Субота 17 вересня 2022 10:13
На тлі загибелі "генпрокурора". У "ЛНР" почалися розбірки серед "керівництва", - Гайдай Фото: голова Луганської ОВ Сергій Гайдай (tribun)
Автор: Руслан Гаращенко

У так званій "ЛНР" на тлі загибелі "генпрокурора" розгорілися внутрішні розбірки серед "керівництва" псевдореспубліки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Почалися внутрішні розбірки серед так званого "керівництва ленере".
Вчорашній "прокурор" Горенка - таки Сгоренко, та ще й разом із заступником.
Цей підрив справа рук гауляйтера Пасічника", - повідомив Гайдай.

Крім того, він зазначив, що на окупованих територіях Луганської області окупанти посилили перевірки місцевого населення на вулиці.

"Кажуть, що "паніки немає", але насправді окупанти та колаборанти в жаху - їм усюди бачаться партизани, на вулицях міст все частіше з'являються жовто-блакитні стрічки, листівки-"привіти", а так званим "міліціонерам" скоро не буде на чому їздити - системно мають порізані колеса у автомобілях", - додав голова Луганської ОВА.

Нагадаємо, що вчора в центрі Луганська пролунав вибух, а саме - у кабінеті самопроголошеного "генпрокурора". Після інциденту район оточили.

Пізніше російські ЗМІ написали, що Горенко та його "заступниця" Катерина Стегленко загинули після вибуху.

У президента України вже відреагували на інцидент. Там заявили, що причиною вбивства так званого генпрокурора ЛНР є розбірки місцевих організованих злочинних угруповань.

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