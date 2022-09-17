На тлі загибелі "генпрокурора". У "ЛНР" почалися розбірки серед "керівництва", - Гайдай

У так званій "ЛНР" на тлі загибелі "генпрокурора" розгорілися внутрішні розбірки серед "керівництва" псевдореспубліки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови Луганської ОВА Сергія Гайдая .

"Почалися внутрішні розбірки серед так званого "керівництва ленере".

Вчорашній "прокурор" Горенка - таки Сгоренко, та ще й разом із заступником.

Цей підрив справа рук гауляйтера Пасічника", - повідомив Гайдай.

Крім того, він зазначив, що на окупованих територіях Луганської області окупанти посилили перевірки місцевого населення на вулиці.

"Кажуть, що "паніки немає", але насправді окупанти та колаборанти в жаху - їм усюди бачаться партизани, на вулицях міст все частіше з'являються жовто-блакитні стрічки, листівки-"привіти", а так званим "міліціонерам" скоро не буде на чому їздити - системно мають порізані колеса у автомобілях", - додав голова Луганської ОВА.