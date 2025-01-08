"Суверенитет не обсуждается". В Панаме ответили на посягательства Трампа

В Панаме подчеркнули, что суверенитет Панамского канала не обсуждается. Никаких разговоров с избранным президентом США Дональдом Трампом на эту тему не было.

Об этом заявил министр иностранных дел Панамы Хавьер Мартинес-Ача, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telemetro .

Он отрицает контакты Панамы с Трампом или его командой. Министр подчеркнул, что когда Трамп вступит в должность, отношения между США и Панамой будут регулироваться через обычные и соответствующие официальные каналы.

Мартинес-Ача повторил позицию президента Панамы Рауля Мулино о том, что суверенитет Панамского канала не подлежит обсуждению.

"Суверенитет нашего канала не подлежит обсуждению. Единственные руки, которые контролируют канал, - это панамские руки, и так будет всегда", - сказал глава МИД.

Он добавил, что миссией Панамского канала является "служение человечеству и мировой торговле и это одна из великих ценностей, которую панамцы предлагают миру, давая международному сообществу гарантию не участвовать или быть активным участием в любом конфликте".