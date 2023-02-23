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Российская армия готова к новому штурму Угледара. Британская разведка оценила их шансы

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Украина, Четверг 23 февраля 2023 08:56
Российская армия готова к новому штурму Угледара. Британская разведка оценила их шансы Фото: российские военные готовятся умереть под Угледаром (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российская армия готовится к новому наступлению на Угледар, где она уже понесла тяжелые потери. И на этот раз ресурсов для прорыва недостаточно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, в течение последних 48 часов продолжались ожесточенные бои в районе Бахмута, где украинские силы сохраняют открытыми пути снабжения на запад, несмотря на постепенное окружение Россией в течение последних шести недель.

Южнее в Донецкой области город Угледар снова подвергся сильному обстрелу. По данным британской разведки, существует реальная вероятность того, что Россия готовится к новым наступательным действиям в этом районе, несмотря на дорогостоящие неудачные атаки в начале февраля и в конце 2022 года.

Российская Восточная группа войск, вероятно, по-прежнему несет ответственность за Угледарскую операцию. Ее командир, генерал-полковник Рустам Мурадов, вероятно, находится под сильным давлением с целью улучшить результаты после резкой критики со стороны русского националистического сообщества после предыдущих неудач.

"Однако вряд ли Мурадов обладает ударной силой, способной добиться прорыва", - отмечают в Минобороны Британии.

Ранее британская разведка сообщала, что элитные 1155-я и 40-я бригады морской пехоты понесли очень большие потери в Угледаре и, скорее всего, неэффективны в бою.

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